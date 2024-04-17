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Artvin'de çöp sahasında çıkan yangın müdahale sonucu söndürüldü

Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında metan gazı patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 18:38 - Güncelleme:
Artvin'de çöp sahasında çıkan yangın müdahale sonucu söndürüldü
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Artvin-Ardahan kara yolunun Varyant mevkisinde Çoruh Vadisi kenarındaki vahşi çöp depolama sahasında gece metan gazı patlaması nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede engebeli arazinin yaklaşık 5 dönümüne yayılan ve ara ara küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangına müdahale etti.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, AA muhabirine, gece saatlerinden beri sahada çalışmalarını sürdüren ekiplerin yangını kontrol altına aldığını söyledi.

Geniş alana yayılan yangını söndürmenin kolay olmayacağını belirten Erdem, "Kontrol altına aldık. İtfaiye araçlarımız su sıkarak, iş makinelerimiz de uygun noktalarda toprakla üzerini kapatarak çalışıyor." dedi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin gece başlayan ve gün boyu süren çalışmalarının ardından söndürüldü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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