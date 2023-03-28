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Artvin'de dehşet! Eşini öldürdükten sonra intihar etti

Artvin'in Ardanuç ilçesinde tartıştığı eşini silahla öldüren kişi, daha sonra intihar etti.

IHA28 Mart 2023 Salı 10:55 - Güncelleme:
Artvin'de dehşet! Eşini öldürdükten sonra intihar etti
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Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Bereket köyünde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Özer ve Canan Bozkurt çifti oturdukları evde kendi aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya çıktı. Tartışma büyüyünce Özer Bozkurt, eşi Canan Bozkurt'u silahla vurarak öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 ekipleri çiftin cansız bedenlerine ulaştı. 2 erkek ve bir kız çocuğu bulunan çiftin cenazeler, Artvin Cumhuriyet savcılığı tarafından Adli tıp kurumunda gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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