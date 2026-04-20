Artvin'de feci kaza... Tır ile kamyonet çarpıştı

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazası can kaybına yol açmasa da 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Artvin-Ardahan kara yolu üzerindeki Sahara Geçidi mevkisinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

SAHARA GEÇİDİ'NDE TIR İLE KAMYONET KAFA KAFAYA GELDİ

Artvin-Ardahan kara yolunun 88. kilometresinde Sahara Geçidi mevkisinde Kenan A'nın (70) kullandığı 08 AH 854 plakalı kamyonet ile sürücülüğünü Orhan Y'nin (37) yaptığı 34 PBP 369 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Kenan A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Yusuf A. (68) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.