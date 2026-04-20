Güncel

Artvin'de feci kaza... Tır ile kamyonet çarpıştı

Artvin'in Şavşat ilçesinde Artvin-Ardahan kara yolunun 88. kilometresindeki Sahara Geçidi mevkisinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsü Kenan A. ve yolcu Yusuf A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 19:04
Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazası can kaybına yol açmasa da 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Artvin-Ardahan kara yolu üzerindeki Sahara Geçidi mevkisinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

SAHARA GEÇİDİ'NDE TIR İLE KAMYONET KAFA KAFAYA GELDİ

Artvin-Ardahan kara yolunun 88. kilometresinde Sahara Geçidi mevkisinde Kenan A'nın (70) kullandığı 08 AH 854 plakalı kamyonet ile sürücülüğünü Orhan Y'nin (37) yaptığı 34 PBP 369 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Kenan A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Yusuf A. (68) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Şavşat kaza
  • Artvin-Ardahan kara yolu
  • tır kamyonet kazası
  • Sahara Geçidi
  • trafik kazası

