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Artvin'de Haziran ayında karla mücadele!

Artvin'in yüksek rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 16:38 - Güncelleme:
Artvin'de Haziran ayında karla mücadele!
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İl Özel İdaresi ekipleri, yayla göçü sezonunun başlamasıyla kış ve ilkbahar döneminde yağan kardan dolayı kapalı bulunan yayla yollarında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Arhavi-Murgul-Yusufeli ilçelerini yayla yollarıyla birbirine bağlayan güzergah kardan temizlendi.

Kar kütlelerinin kalın olduğu bölgelerde tünel kazma tekniğiyle yolları açan ekipler, 65 kilometrelik güzergahta karla ve yer yer heyelanlarla kapanan yolu ulaşıma uygun hale getirdi.

Ekipler, Ardanuç ilçesinin Fatmaçayır, Tavget, Zenginyurt, Bülbülan ile Şavşat'ın Yığılı Yaylası yollarını da iki günlük çalışmayla açtı.

Karla mücadele çalışmaları Borçka ilçesinin Kaynarca Yaylası ile Camili (Macahel) bölgesi yaylalarında sürdürülüyor.

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