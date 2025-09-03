İSTANBUL 31°C / 22°C
Güncel

Artvin'de kahreden olay: Babasının kucağından yere düştü

Artvin'in Arhavi ilçesinde 10 günlük bir bebek, yaşadığı apartmanın 5. katından, babasının kucağından düşerek hayatını kaybetti.

IHA3 Eylül 2025 Çarşamba 14:56 - Güncelleme:
Artvin'de kahreden olay: Babasının kucağından yere düştü
Olay, Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba B.T., yaşadığı evin balkonuna kucağında 10 günlük G.T.'yi alarak çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle G.T., babasının kucağındayken 5. kattan yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan bebek, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen G.T. kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

