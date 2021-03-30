İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2021 Salı / 17 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1987
  • EURO
    9,6782
  • ALTIN
    451.107
  • BIST100
    1392.57
Güncel

Artvinde kanyonda erkek cesedi bulundu

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yapan turistler, Taylan Berk Açak'ın cesedi bedeniyle karşılaştı. Açak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA30 Mart 2021 Salı 00:00 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 00:00
ABONE OL

İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki kanyonu gezen turistler, bir erkek cesedi görüp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekibinin yaptığı incelemede, cesedin Kars nüfusuna kayıtlı Taylan Berk Açak'a ait olduğu tespit edildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ve Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Taylan Berk Açak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.