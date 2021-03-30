Artvinde kanyonda erkek cesedi bulundu

DHA 30 Mart 2021 Salı 00:00 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 00:00

İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki kanyonu gezen turistler, bir erkek cesedi görüp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekibinin yaptığı incelemede, cesedin Kars nüfusuna kayıtlı Taylan Berk Açak'a ait olduğu tespit edildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ve Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Taylan Berk Açak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.