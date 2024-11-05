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Artvin'de kar yağı hayatı olumsuz etkiliyor

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

AA5 Kasım 2024 Salı 14:53 - Güncelleme:
Artvin'de kar yağı hayatı olumsuz etkiliyor
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İl genelinde sağanak, yüksek rakımlı kesimlerde ise kar etkili oluyor.

Yoğun kar sebebiyle Borçka ilçesine bağlı Efeler, Maral, Düzenli, Camili, Kayalar ve Uğur köyleri ile Yusufeli'nin Balcılı köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Artvin Belediyesi ekipleri de aralıklı sağanağın etkili olduğu kent merkezinde, yağmur suyu kanallarında oluşabilecek tıkanmaları önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Öte yandan kar kalınlığı Kafkasör Yaylası'nda 5, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetreye ulaştı.

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