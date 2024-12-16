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Güncel

Artvin'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Artvin'de kar yağışı, don ve aşırı buzlanma nedeniyle il merkezi ile Şavşat, Murgul ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 20:55 - Güncelleme:
Artvin'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, il genelinde devam eden kar yağışının yanı sıra don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler dikkate alınarak merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime, Borçka ilçesinde ise taşımalı eğitime 17 Aralık Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada merkez, Şavşat ve Murgul ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

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