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Güncel

Artvin'de karaya oturan yük gemisinin 13 kişilik mürettebatı tahliye edildi

Artvin'in Hopa ilçesinde karaya oturan yük gemisinin mürettebatı tahliye edildi.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 10:19 - Güncelleme:
Artvin'de karaya oturan yük gemisinin 13 kişilik mürettebatı tahliye edildi
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Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.

Geminin karaya oturması üzerine bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 6'sı Türk, 5'i Azerbaycanlı, 2'si Endonezyalı olmak üzere 13 kişilik mürettebatın tahliyesi için çalışma başlattı.

Mürettebat, gemiyle kara arasında kurulan zipline (iki nokta arasında çelik halatlar ve makara üzerinden, kullanıcıların emniyet kemeriyle bir noktadan diğer noktaya kayması) sistemiyle kıyıya çıkarıldı.

112 Acil Sağlık personelince rutin kontrolleri yapılan mürettebatın, herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı bildirildi.

Artvin AFAD Müdürü Kemal Şenlioğlu, gazetecilere, sabah 09.30'dan itibaren 13 personelin kurtarılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

İp sistemiyle mürettebatı sağ salim karaya ulaştırdıklarını belirten Şenlioğlu, "Herhangi bir sıkıntıları yok. Üzerimize düşen vazifeyi sorunsuz yerine getirdik." ifadesini kullandı.

- "ÇOK ŞÜKÜR HİÇBİR SIKINTI YAŞAMADAN BÜTÜN PERSONELİ KURTARDIK"

AFAD Rize Koordinatörü Güçlü Uzunalioğlu da gemi sürekli hareket ettiği için hava hattı kurmakta zorlandıklarını aktardı.

Geminin zaman zaman 8-9 metre ileri geri hareket ettiğine dikkati çeken Uzunalioğlu, "Bu da çalışmamızı oldukça zorlaştırdı ama Sahil Güvenlik, AFAD ve diğer destek veren personelle hava hattı kurup çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadan bütün personeli kurtardık. Herhangi bir kaza olmadığı için çok mutluyuz." diye konuştu.

- MÜRETTEBAT YAŞADIKLARINI ANLATTI

Gemi personeli Ali Şan Boyama ise Gürcistan'dan geldiklerini ifade ederek, "Biliyorsunuz son zamanlarda Karadeniz oldukça dalgalıydı. Hopa açıklarında kıyıya yanaşmaya, demir atmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Karaya oturduk. Çok şükür arkadaşlar kurtardılar. Herhangi bir sağlık sorunumuz yok." dedi.

Eyüp Konaklı da 50 yıldır denizlerde olduklarını vurgulayarak, "Pasifik'te, Atlas Okyanusu'nda dolaştım. Ben böyle bir şey görmedim. Gemi kontrolümüzden çıktı, karaya oturdu." dedi.

Ali Şan Boyama'nın teyzesi Nebahat Kuk, yeğeninin gemide olduğunu öğrenir öğrenmez olay yerine geldiğini belirterek, tüm mürettebatın kurtarılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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