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Artvin'de minibüs devrildi: 11 kişi yaralandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 23:20 - Güncelleme:
Artvin'de minibüs devrildi: 11 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Irmakyanı köyü Serindere mevkisi T-17 tüneli girişinde Mehmet Avarisli'nin (56) kullandığı 08 M 9064 plakalı minibüs lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yanı sıra minibüste bulunan Emine Yiğit (47), Serap Budak (33), Aslan İnci (72), Altun İnci (62), Mülkinaz Avarisli (49), Servet Yıldırım (65), Yavuz Gezer (45), Şengül Gezer (39), İsa Budak (36) ve Hatice Avarisli (59) yaralandı.

Yaralılardan 8'i Yusufeli Devlet Hastanesinde, 3'ü Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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