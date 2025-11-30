İSTANBUL 16°C / 9°C
  Artvin'de örtü yangını... Alevlerle mücadele sürüyor
Güncel

Artvin'de örtü yangını... Alevlerle mücadele sürüyor

Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Başoba köyünde bir bahçede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, örtü yangınını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

"ÖRTÜ YANGINI 5 HEKTARDA DEVAM EDİYOR"

Artvin Valisi Turan Ergün, yangının devam ettiği bölgede incelemede bulundu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hopa ilçesinin Başoba ve Yoldere arasındaki bölgede yangın ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yaklaşık bir aydır yağmur yağmadığı için çalıların kuruduğunu anlatan Ergün, 5 hektarda örtü yangınının devam ettiğini belirtti.

Ergün, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Rize Orman İşletme Müdürlüğü, Hopa ve Arhavi belediyeleri, Artvin AFAD, Hopa Arama Kurtarma, jandarma, 112 Acil Servis, Kızılay ve İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada olduğunu vurgulayarak, "Bütün ilgili kurumların ekipleriyle şu anda alandayız. 135 personel ve 32 araç şu anda yangını söndürmek için çalışıyor." dedi.

Bölgede iğne yapraklı ağaçların bulunmamasının yangınla mücadelede avantaj olduğuna işaret eden Ergün, şunları kaydetti:

"Yangın geniş bir alanda gibi görünse de 5 hektar gibi. Orman varlığı açısından çok ciddi bir zararımızın olduğunu düşünmüyoruz, örtü yangını şeklinde. Bazen azalıyor hatta bitecek gibi oluyor ama tekrar artabiliyor rüzgarın yönüne göre. Söndürmek için bütün arkadaşlar var güçleriyle çalışıyor."

Ergün, yangını en kısa zamanda söndürmek için çalışmaların aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.

