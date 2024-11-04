Artvin'de Samsunlu inşaat işçisi 10 gündür kayıp

Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Murat Gezer, prefabrik ev inşaatında çalışmak için 25 Ekim'de Şavşat'ın Karaağaç köyüne geldi.

Çalışma arkadaşlarınca 26 Ekim'de Gezer'in kaybolduğu yönünde yapılan ihbarın ardından jandarma ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Ekipler, 80 personel, arama kurtarma ve kadavra köpeklerinin de yardımıyla 10 gündür devam ettikleri çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Öte yandan, bölgede farklı noktalardaki kameralardan alınan 4 bin 96 saatlik görüntü kayıtlarının incelemesinin de devam ettiği öğrenildi.

