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  • Artvin'de Samsunlu inşaat işçisi 10 gündür kayıp
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Artvin'de Samsunlu inşaat işçisi 10 gündür kayıp

10 gün önce kaybolan Murat Gezer için başlatılan arama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Jandarma, köpekler ve bölgedeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntü kayıtlarıyla iz sürüyor.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 18:10 - Güncelleme:
Artvin'de Samsunlu inşaat işçisi 10 gündür kayıp
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Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Murat Gezer, prefabrik ev inşaatında çalışmak için 25 Ekim'de Şavşat'ın Karaağaç köyüne geldi.

Çalışma arkadaşlarınca 26 Ekim'de Gezer'in kaybolduğu yönünde yapılan ihbarın ardından jandarma ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Ekipler, 80 personel, arama kurtarma ve kadavra köpeklerinin de yardımıyla 10 gündür devam ettikleri çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Öte yandan, bölgede farklı noktalardaki kameralardan alınan 4 bin 96 saatlik görüntü kayıtlarının incelemesinin de devam ettiği öğrenildi.

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