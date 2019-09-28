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Artvin'de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

ARTVİN'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. İlçedeki bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Hopa- Borçka karayolu da derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı. Borçka Belediye Başkanı, 'Can kaybı yok, hasar var, taşkınlara müdahale ediliyor. Kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.' dedi.

  • DHA
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Kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesinde yağış nedeniyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
 
Hopa'da Sundura Deresi'nin taşması sonucu Hopa- Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı.
 
 
Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi. 
 
BORÇKA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
 
Artvin'in Borçka ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli yağışlar sonrası sel meydana gelirken, Belediye Başkanı Ercan Orhan, şiddetli yağış sonrası oluşan dere taşkınları nedeniyle meydana gelen sele  gerekli müdahalelerin yapıldığını belirterek herhangi bir can kaybı olmadığını söyledi. 
 
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, gece 02.00 sıralarında şiddetli yağışın başladığını belirterek " Müdahaleler yapılıyor. Yağmur şiddetle devam ediyor. Fakat şuanda her şey kontrol altına alınmış durumda. Belediye'nin bütün birimleri şuanda hazır halde bekletiliyor. Gerekli çalışmalar yapılıyor sevindirici tarafı can kaybının olmaması, ufak çaplı hasarlar mevcut. Yağmurun bu şekilde devam etmesi bizi biraz  korkutuyor. Yağmur böyle devam ederse bizde gerekli önlemleri elimizden geldiğince almaya çalışacağız" dedi.
 
"Burası eğimli bölge bu eğimli bölgelerde şiddetli yağışlarda heyelanlar oluyor" diyen Orhan "Sadece bir eve heyalan arkadan girip ön taraftan çıkmış. Orada yaşayan insanlar köyde olmasından dolayı can kaybı olmadı. Sadece maddi kayıp söz konusu. Hopa-Borçka karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Bununda nedeni derenin çok büyük olması nedeniyle karayoluna taşma durumları söz konusu olabiliyor. Herhangi bir kayıp olmasın diye önlemler alınıyor" ifadelerini kullandı.

Artvin´de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

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