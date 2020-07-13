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  • Artvin'de sel felaketi! 1 kişi hayatın ı kaybetti, 3 kişi de kayıp
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Artvin'de sel felaketi! 1 kişi hayatın ı kaybetti, 3 kişi de kayıp

Artvin valisi Yılmaz Duruk dün akşam Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini üç kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:07 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:07
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