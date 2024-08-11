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Artvin'de yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Artvin'de yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

AA11 Ağustos 2024 Pazar 14:15 - Güncelleme:
Artvin'de yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi üzerinden yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçiş yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, hakkında 9 suç kaydı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S. (47) ile 5 suçtan 7 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. (36) ve yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen T.U'yu (29), ilçenin Çamurlu köyünde gözaltını aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişiler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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