22 Eylül 2025 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1447
  • Artvin'de yol kapandı, köprü yıkıldı! Bakanlar Uraloğlu ve Bak'tan selden etkilenen bölgede inceleme
Güncel

Artvin'de yol kapandı, köprü yıkıldı! Bakanlar Uraloğlu ve Bak'tan selden etkilenen bölgede inceleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, selden etkilenen Artvin'in Borçka ilçesinde sürdürülen yol açma çalışmalarını inceledi.

22 Eylül 2025 Pazartesi 14:24
Artvin'de yol kapandı, köprü yıkıldı! Bakanlar Uraloğlu ve Bak'tan selden etkilenen bölgede inceleme
ABONE OL

Bakanlar Uraloğlu ve Bak, ilçede şiddetli yağışın ardından ulaşıma kapanan Camili-Muratlı ile Tektaş Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Borçka Kaymakamı Betül Büyükkılıç'tan ilçedeki son duruma ilişkin brifing alan Uraloğlu ve Bak, Deviskel Deresi üzerinde yer alan ve önceki gün yoğun yağışta yıkılan tarihi Üç gözlü Kesmetaş Köprüsü'nün bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Heyelan yaşanan Aksu Mahallesi'ne de giden Uraloğlu ve Bak'a, Artvin Vali Vekili İsmail Erdoğan, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan ile diğer ilgililer eşlik etti.

