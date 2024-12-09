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  • Artvin'deki heyelandan acı haber: 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
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Artvin'deki heyelandan acı haber: 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 13:30 - Güncelleme:
Artvin'deki heyelandan acı haber: 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
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Heyelanın meydana geldiği Kıyıcık mevkisinde, ulaşımın gece tek şeritten çift yönlü sağlandığı yolda ekipler, diğer şeridin de açılması için çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin katıldığı çalışmalarda, heyelan sırasında toprak altında kaldığı değerlendirilen otomobilin bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlar da kullanıldı.

Ekipler, yolun ulaşıma açılan şeridi ile deniz arasındaki kısımda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İş makineleri yardımıyla kazılan alanda araca ulaşan ekipler, içindeki 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.

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