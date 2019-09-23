Kasım celbi askerlik yerleri az önce erişime açıldı. ASAL MSB 99/4 askerlik yerleri tıkla öğren sayfası da yoğun ilgi görüyor. 99/4 askerlik yerleri, günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Kasım celbinde askere gidecek olan vatandaşlar askerlik yerlerini büyük bir heyecanla bekliyorlardı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından; Ekim, Kasım ve Aralık ayları celp dönemlerine ilişkin açıklama yapmıştı. Adaylar gözlerini son dakika açıklamalarına çevirdiler. Vatani görevini yerine getirmek için bekleyen adaylar sık sık da ASAL'ın resmi sitesini takip ediyorlar. Kasım celbi askerlik yerleri belli olur oldu.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı. Ekim, Kasım ve Aralık 2019 Tarihlerinde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı..

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR!

Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümülerin snıflandırma sonuçları 23 Eylül 2019 tarihinde e-Devlet’ten ve askerlik şubelerinde duyurulacak. e-Devlet’te yer alan bilgilere göre askerlik yerleri gün içerisinde duyurulacak ve aşağıdaki linkten kontrol edilebilecek.

E DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına “Milli Savunma Bakanlığı” yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın.

CELP NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür