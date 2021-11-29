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Asansör boşluğuna düşen adam öldü

Uşak'ta bir mobilya mağazasına hırsızlık için girdiği iddia edilen kişi asansör boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 12:25 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 12:25
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İzmir-Uşak kara yolu üzerinde kapalı durumdaki mobilya mağazasında bir kişinin yüksekten düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, iş yerinin asansör boşluğuna yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen O.K'nın (26) hayatını kaybettiğini belirledi.

O.K'nın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde bulunan N.N.K. ve D.C.T'yi de gözaltına aldı.

N.N.K. ile evli olduğu belirlenen D.C.T'nin ifadesinde mağazaya kablo hırsızlığı için girdiğini iddia ettiği O.K'nın kendisinden etrafı gözetlemesini istediğini, ses gelmesi üzerine gidip baktığında bu kişinin zemine düştüğünü görünce sağlık ekiplerini aradığını söylediği öğrenildi.

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