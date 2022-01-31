İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asansör boşluğuna düşen hemşireyi tamirci kurtardı
Güncel

Asansör boşluğuna düşen hemşireyi tamirci kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hemşire Aysun Memiş, sağlık merkezinde su basan asansör boşluğuna düştü. Asansör tamircisi, Memiş'i suya atlayarak kurtardı. Hastaneye kaldırılan Memiş'in kaburgasında kırık olduğu belirtildi.

DHA31 Ocak 2022 Pazartesi 14:27 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 14:27
ABONE OL

Olay, saat 11.00 sıralarında, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki binada meydana geldi. Sağlık merkezinde çalışan hemşire Aysun Memiş, su basması nedeniyle bakıma alınan asansörün boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Memiş'in çırpındığını gören asansör tamircisi, suya atladı. Tamircinin sudan çıkardığı Memiş, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu noktadan sedyeyle aldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aysun Memiş, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Memiş'in kaburgasında kırık olduğu belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.