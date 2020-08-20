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Asansör boşluğuna düşen inek 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı

Artvin'de inşaat halinde bulunan binanın su dolu asansör boşluğuna düşen inek ekipler tarafından kurtarıldı. Bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ait oldu tahmin edilen inek kurtarıldıktan sonra koşarak uzaklaştı.

IHA20 Ağustos 2020 Perşembe 17:18 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 17:18
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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bir inşaat şantiyesindeki asansör boşluğuna biriken suyun içine düşen inek, kurtarıldı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen olayda, binada çalışan inşaat ustaları sabah içe geldiklerinde asansör boşluğuna düşmüş olan ineği fark ettiler. Etrafta otlanırken su dolu asansör boşluğuna düşen ineğin gören işçiler ekiplere haber verdiler.

Olay yerine gelen Kemalpaşa Belediyesi İtfaiye ve Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) ekipleri tarafından 2 saat süren çalışmanın ardından asansör boşluğuna düşen ineği kurtardı.

Bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ait oldu tahmin edilen inek kurtarıldıktan sonra koşarak uzaklaştı.

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