İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5864
  • EURO
    49,6216
  • ALTIN
    5733.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Asansör boşluğuna düşen işçi can verdi

İstanbul Arnavutköy'deki bir konut inşaatında çalışan işçi, asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

IHA9 Aralık 2025 Salı 11:33 - Güncelleme:
Asansör boşluğuna düşen işçi can verdi
ABONE OL

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki konut projesi inşaatında çalışan bir işçi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'ndeki konut projesi inşaatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan Suat Peker isimli işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda Peker, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Peker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Suat Peker'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Peker'in cenazesi buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hakkari'ye gönderildi.

  • işçi asansör
  • inşaat çalışanı
  • Arnavutköy olayı

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.