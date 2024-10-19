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Asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti, onu tutmaya çalışan kocası da yaralandı.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 23:06 - Güncelleme:
Asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti
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Akşam saatlerinde Yeşildere Mahallesi'ndeki 2 katlı binada bekçilik yapan eşine yemek götüren 49 yaşındaki Hülya Düzen, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Bu sırada eşini tutmaya çalışan Emirhan Düzen de aynı yere düşerek yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hülya Düzen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Emirhan Düzen'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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