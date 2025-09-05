İSTANBUL 29°C / 22°C
5 Eylül 2025 Cuma
Güncel

Asansörde 2 milyar TL'lik servet kavgası! İddiaya suç duyurusu

Avukat Mehmet Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un bir yılda 2 milyar TL servet edindiğini iddia ederek paranın kaynağı ve hesap hareketlerinin araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yıldırım ayrıca Bulut'un mal varlığı yüzünden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile asansörde kavga ettiğini ileri sürdü.

5 Eylül 2025 Cuma 13:35
Asansörde 2 milyar TL'lik servet kavgası! İddiaya suç duyurusu
CHP'de son aylarda parti içi tartışmalar, sadece siyasete dair söylemlerle sınırlı kalmıyor.

Şaibeli kurultay davasının gölgesinde parti içindeki güç dengeleri tartışılırken, şimdi de yöneticilerin mal varlıkları üzerinden dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

'BİR YIL İÇİNDE 2 MİLYAR TL SERVET EDİNDİ' İDDİASI

Avukat Mehmet Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un bir yıl içinde 2 milyar TL servet edindiğini öne sürerek, paranın kaynağının araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut

"ASANSÖRDE KAVGA ETTİLER"

"@Ysf34K" adlı X kullanıcısının yayınında konuşan Yıldırım, Bulut'un CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile asansörde kavga ettiğini de ileri sürerek "Araştırılmasını ve incelenmesini istiyorum, madem temiz, mal varlığını açıklasın. Özgür Özel ile asansörde kavga ettiler mal varlığı yüzünden, biz de soruyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili CHP'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Popüler Haberler
