CHP'de son aylarda parti içi tartışmalar, sadece siyasete dair söylemlerle sınırlı kalmıyor.

Şaibeli kurultay davasının gölgesinde parti içindeki güç dengeleri tartışılırken, şimdi de yöneticilerin mal varlıkları üzerinden dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

'BİR YIL İÇİNDE 2 MİLYAR TL SERVET EDİNDİ' İDDİASI

Avukat Mehmet Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un bir yıl içinde 2 milyar TL servet edindiğini öne sürerek, paranın kaynağının araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"ASANSÖRDE KAVGA ETTİLER"

"@Ysf34K" adlı X kullanıcısının yayınında konuşan Yıldırım, Bulut'un CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile asansörde kavga ettiğini de ileri sürerek "Araştırılmasını ve incelenmesini istiyorum, madem temiz, mal varlığını açıklasın. Özgür Özel ile asansörde kavga ettiler mal varlığı yüzünden, biz de soruyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili CHP'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.