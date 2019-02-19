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Asansörde kalanlar için özel kurtarma timi kuruldu

Ankara'da yaşayan bir girişimci, asansörde mahsur kalanları kurtarmak için '7-24 Asansörde Kalan Kişileri Kurtarma Servisi' adı altında özel kurtarma timi kurdu.

  • AA
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Girişimci Serdar Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük hayatı kolaylaştıran ve her gün milyonlarca kişiyi taşıyan asansörlerin hayata sağladığı katkıların içinde bazen istenmeyen durumların yaşanmasına neden olduğunu söyledi.
 
Asansörde mahsur kalanların can güvenlikleri için hızlıca kurtarılmaları gerektiğini belirten Şimşek, özelikle kapalı alan korkusu ve panik atak hastası olanlar için hızlı kurtarmanın önem arz ettiğini vurguladı.
 
Türkiye'de asansörde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik ilk özel kurtarma servisini uygulamaya koyduklarını anlatan Şimşek, "Avrupa Birliği standartlarında insan sağlığına ve hayatına katkı sağlayacağını umduğumuz bu projeyi geliştirerek Türkiye'de ilk defa bir çağrı merkezi ve '7-24 Asansörde Kalan Kişileri Kurtarma Servisi' adı altında bir hizmet vermeyi uygun gördük. Bu alanda çalışan tek firmayız." diye konuştu.
 
Şimşek, 15 kişilik kadroyla Ankara'da kurtarma faaliyetlerini yürüttüklerini, uygulamayı Türkiye geneline taşıyacaklarını belirterek, "Müşterilerimizden çok faydalı bir hizmet olduğu söyleyerek destek alıyoruz. Özellikle, asansörde bu vakayı daha önce yaşayanlar çok memnun oluyorlar." ifadelerini kullandı.
 
Şimşek, Ankara'nın belirli noktalarında 7 gün 24 saat görev yapan mobil ekiplerinin olduğunu, asansörlerin içerisine yerleştirdikleri alarm butonuna üç saniye basılı tutulduğunda ekiplerin hızlıca olay yerine gittiklerini anlattı.
 
Yardım butonunun sadece asansör arızalandığında devreye girdiğine işaret eden Şimşek, "Onun dışında herhangi bir sebeple çocukların basması veya yanlışlıkla butona basılması durumunda kesinlikle sistem aktif olmamaktadır.
 
Kullanmış olduğumuz çift yönlü haberleşme cihazları bunu filtrelemektedir." bilgisini verdi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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