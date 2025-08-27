İSTANBUL 28°C / 21°C
  Asayişte rekor artış, hedef Türkiye Yüzyılı… Jandarma mezuniyetinde "huzur" ve "güven vurgusu
Güncel

Asayişte rekor artış, hedef Türkiye Yüzyılı… Jandarma mezuniyetinde “huzur” ve “güven vurgusu

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Türkiye Yüzyılı vizyonunda huzur ve güvenlik vurgusu yapıldı. Törende konuşan Bakan Yerlikaya, asayişe ilişkin bilgilere değindi. Bakan Yerlikaya, 'Son 2 yılda, asayişte, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda, olay sayılarını toplam, 178 bin 624 azalttık. Aydınlatma oranlarını rekor düzeyde artırdık.' dedi.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 20:24
Asayişte rekor artış, hedef Türkiye Yüzyılı… Jandarma mezuniyetinde “huzur” ve “güven vurgusu
Bakan Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Konuşmasında 881 subay ve 4 bin 130 astsubay olmak üzere, 5 bin 11 kişinin, üzerlerinde taşıdıkları şanlı üniformalarıyla, mezuniyet onurunu yaşadığını belirten Yerlikaya, eğitimini başarıyla tamamlayanları tebrik etti.

Dün Ahlat'ta bulunduklarını anımsatan Yerlikaya, Malazgirt Zaferi'nin önemine değindi. Yerlikaya, Sultan Alparslan'ın "Size öyle bir vatan bırakıyorum ki, kıyamete kadar sizin olacak" diyerek emanet ettiği toprakların, kardeşliğin ve birliğin sarsılmaz temeli olduğunu vurguladı.

30 Ağustos'un ise milletin kenetlendiği ve kahraman ordunun düşmanı dize getirdiği bir destan olduğuna işaret eden Yerlikaya, bu zaferin şehit kanlarıyla sulanmış vatana göz dikenlere verilmiş tarihi bir cevap olduğunu aktardı.

Yerlikaya, milletin bağımsızlığını ve milli birliğini sonsuza dek koruyacağını ifade ederek, "Terörsüz Türkiye hedefi, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da omuz omuza çarpışan koca yüreklerin aynı şehitliklerde yan yana yatan ana kuzularının, Diyarbakırlı Yusuflar'ın, Şırnaklı Mehmetler'in, Çankırılı Mustafalar'ın, Edirneli Hasanlar'ın duasıdır, niyazıdır, mirasıdır." dedi.

"AYDINLATMA ORANLARINI REKOR DÜZEYDE ARTIRDIK"

Konuşmasında asayişe ilişkin verilere de değinen Yerlikaya, "Son 2 yılda, asayişte, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda, olay sayılarını toplam, 178 bin 624 azalttık. Aydınlatma oranlarını rekor düzeyde artırdık." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, trafik güvenliği konusunda da "Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı" çerçevesinde trafik kültürünün yerleşmesi için de kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı'na ilişkin hedefleri olduğunu dile getiren Yerlikaya,"İçişleri Bakanlığı olarak, 675 bin personelimizle, Türkiye Yüzyılı'nı 'Huzurun Yüzyılı' yapmak hedefinde bize durmak yok, yorulmak yok." diye konuştu.

Yerlikaya, mezunlara seslenerek, ettikleri yeminin "vatan uğruna serden geçmeye ant içmek" olduğunu ifade ederek, görevlerini adalet, vicdan ve hukuk ölçüleriyle yerine getireceklerine olan inancını dile getirdi.

