Asbest, ısı izolasyonu sağlaması nedeniyle inşaat sektötünde ve ev yapımında çokça kullanılan kimyasal bir maddedir. Son zamanlarda ismi sıkça duyulan asbestin doğru kullanılmadığı taktirde İnsan sağlığına zararlı olduğu bilinmektedir. Peki Asbest nedir, nerelerde kullanılır? Evde asbest nasıl anlaşılır?

ASBEST NEDİR?

Asbest, ticari adıyla amyant, jeolojik olarak lifsi kristal yapısına sahip silikat (magnezyum silikat, kalsiyum-magnezyum silikat, demir-magnezyum silikat) bileşimindeki bir grup mineralin ortak adıdır. Asbest sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bir sonucu olarak gösterdiği izolasyon özelliği nedeniyle çok uzun yıllardır kullanılmış ve "sihirli mineral" olarak bilinmiştir.

Asbest, kimyasal ve fiziksel özellikleri sebebiyle inşaat, gemi, otomotiv, tekstil ve diğer sanayi alanlarında tercih edilen bir ürün olmuştur. 20. yüzyıl başlarından itibaren yaygın bir şekilde endüstride kullanılan asbestin üç binden fazla kullanım alanı vardır. 2010 yılına kadar Türkiye'de de kullanılan asbest; marley, boru, levha, fren ve debriyaj balatası, conta ve asbestli iplik üretiminde kullanılmıştır.

Asbest lifleri havada solunur hale geldiklerinde tehlikelidir, öldürücüdür. Solunan lifler akciğerlerde birikir ve zarar verir. Bu durumda akciğerde zedelenmeler başlar ve bu da akciğerin çalışmasını engeller ve kansere yol açar. Asbestli malzemelerin gerek üretiminde gerekse sökümünde çalışanlar, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, farkında olmadan bu maddeye maruz kalabilirler.

ASBEST NERELERDE KULLANILIR?

Asbest, tutuşmazlık, sıcaklığa ve pasa mukavemet, ısı izolasyonu, yüksek mekanik dayanıklılık, çimento ve diğer benzerleri ile yakınlık kurabilme vb. gibi özellikleri olması nedeniyle birçok alanda kullanılmaktadır. Bu kullanım alanlarından en öne çıkan inşaat/yapı sektörü olmaktadır.

1)Tavanlar, duvarlar, kirişler ve kolonlar üzerine püskürtme asbest

2)Asbest Çimentolu Su Tankı

3)Gevşek Dolgu İzolasyon

4)Kazan ve Borularda Kaplama

5)Tavan Kaplaması

6)Klozet

7)Bölme Duvar

8)Yangın Kapısı

9)Asbestli Halatlar ve Contalar

10)Marleyler

11)Kazanın Etrafındaki Asbestli Paneller

12)Yangın Battaniyesi

13)Duvar ve Tavanlarda Dekorasyon Amaçlı Kaplamalar

14)Eternit

15)Asbestli Çimento Paneller

16)Asbest Çimento Olukları ve Boruları

17)Üst Eşik

18)Asbestli Çimento Bacası

19)Diğerleri: Sigorta kutusunda, Havalandırma Sisteminde

EVDE ASBEST NASIL ANLAŞILIR?

Ülkemizde inşaat/yapı sektöründe asbestin ne kadar kullanıldığına dair veriler oldukça sınırlı olmakla birlikte gerek bina gerekse endüstriyel birçok yapının üretim süreçlerinde kullanıldığı bilinmektedir.

Mikroskobik liflerden oluşan asbestin ne yazık ki gözle görülebilmesi mümkün değil. Asbest yalnızca laboratuvar ortamında tespit edilebilir. Asbestten şüphelendiğimiz takdirde, ilgili belediyeye ve ALO 170 üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na asbest şüphesini bildirmek gerekir.