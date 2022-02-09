9 Şubat 2022 Çarşamba 14:12 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:12

ASDEP sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ASDEP sonuçlarına göre son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılım gösterebilecek. ASDEP sonuçları açıklandıktan sonra, personel alımı başvuruları sözlü sınavı Ankara'da yapılacak. Peki ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

ASDEP PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih bilgisi verilmedi. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ASDEP sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Sonuçlar açıklandığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

ASDEP PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV DETAYLARI

Sınav, sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.

Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPILACAK?