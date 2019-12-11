ASDEP kura sonuçları sorgulama ekranı: ASDEP sonuçları nasıl öğrenilir?

ASDEP sonuçları nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ASDEP kura sonuçları sorgulama ekranı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. ASDEP sürekli işçi alımı kura sonuçları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişime açıldıç. ASDEP kuraları için başvurular 25-29 Kasım tarihlerinde İŞKUR'un internet sitesinden yapılmıştı. Kura sonucunda asil veya yedek olarak belirlenen adaylar sonuçlarını kimlik bilgileri ile öğrenecekler. ASDEP kura sonuçlarına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

ASDEP SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonucunda asil veya yedek olarak belirlenen adaylar sonuçlarını kimlik bilgileri ile öğrenecekler.

ASDEP KURA SONUÇ DUYURUSU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP duyurusunda şu ifadelere yer verdi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçi alımına ilişkin Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 25/11/2019 – 29/11/2019 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştır.

Sürekli İşçi Alım Kurası 10.12.2019 tarihinde saat 14.00'da noter huzurunda Bakanlığımız Emek yerleşkesi Reşat Moralı toplantı salonunda (Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA) yapılmıştır.ASDEP KURU SONUCU İÇİN TIKLAYINKura sonucunda asil veya yedek olarak belirlenen adaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin İnternet sayfasından duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri daha sonra Bakanlığımız ve/veya ilgili İl Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız ve/veya ilgili İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

ASDEP NEDİR?

ASDEP yani Aile Sosyal Destek Programı, sosyal yardm ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan bu sürecin tüm aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören bir programdır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) kayıtlı vatandaşlarımızın hanelerine ASDEP çalışanları tarafından ziyarette bulunularak gerekli rehberlik, yönlendirme ve takip yapılacaktır.