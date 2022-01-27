27 Ocak 2022 Perşembe 12:43 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 12:43

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın; 1500'ü ASDEP personeli, 4500'i meslek uzmanı avukat, bakım personeli, idari personel sosyal çalışması, çocuk gelişimci, psikolog, sosyolog olmak üzere toplam 6 bin personel alımı için başvurular Ocak ayının 20'sinde tamamlandı. Başvuruda bulunan adaylar ASDEP sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 4 bin 175 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci sona erdi. Bakanlık bünyesindeki bu alımların 1500'ü aile sosyal destek personeli olarak yapılacak.

AILE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.

ASDEP 2022 sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar için net bir geldiği zaman haberimizde yer alacaktır.

ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10.01.2022 - 20.01.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların ardında adaylar, ASDEP 2022 sonuçlarının Şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)