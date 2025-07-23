ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Çelik Kubbe'ye eklenen 5 yeni ürünü tanıttı.

Tanıtımı yapılan yeni sistemlerin GÖKTAN, EJDERHA, KORAL 200, TURAN 100 ve GÜRZ olduğu açıklandı.

Sistemler, Türkiye'nin savunma gücüne yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor.

1. GÖKTAN

Karadan karaya atılan, yüksek hassasiyete sahip güdümlü mühimmat sistemi. Hedefleri nokta atışıyla vurmak üzere geliştirildi.

2. EJDERHA

Yüksek teknolojiye sahip elektromanyetik dron önleyici. Özellikle mini ve mikro dron tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlıyor.

3. KORAL 200

Elektronik harp sistemi. Düşman radarlarını kör ederek, hava araçlarının güvenli biçimde görev yapmasını sağlıyor. Türkiye'nin elektronik savaş kabiliyetini ileri seviyeye taşıyor.

4. GÜRZ

İnsansız hava savunma sistemi. Otonom yapısıyla hava tehditlerine karşı hızlı ve etkin müdahale imkânı sunuyor.

5. TURAN

Yüksek hızlı ve kesintisiz iletişim sağlayan gelişmiş bir haberleşme omurgası. "Çelik kubbe" konseptinin temel yapı taşlarından biri olarak gösteriliyor.