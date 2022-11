ASELSAN dünyanın ilk 100 savunma şirketi arasında ilk 50'de

Konferansın açılışında konuşan TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, İstanbul'un, tarihine ve Türkiye'ye yakışır şekilde hem bölgesel hem de küresel güvenlik politikalarının konuşulup kurumsallaşmasında rolünü başarıyla oynadığını dile getirdi.

Dünyanın ahlaki devrim krizi yaşadığını belirten Şensoy, şöyle konuştu:

"Çünkü üretim, tüketim ve büyüme standartları itibarıyla hem insani hem de çevresel anlamda çok büyük bir travma içerisindeyiz. Her ülke, her bölge kendine göre bu travmayı yaşıyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurgulanan sistemin 2000'li yıllarla birlikte hızla ivme kaybettiği göz önüne alındığında bir ahlak devrimine de ihtiyacımız olduğu açık. Çünkü sadece stratejik değerlendirmeler ya da birtakım güç korelasyonları üzerinden bu konuyu anlamamızın mümkün olmadığını düşünüyorum. Burada bir kızıl elma ülküsüne ihtiyaç var. Bu ideolojik bir yaklaşım değil. Her kültürün, her ülkenin, her bölgenin kendine göre kendini yenileme, yeniden doğma şeklinde bir ahlaki devrime de ihtiyacı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Dünyanın bölgenin ve ülkelerin güvenli olabilmesi için."

Şensoy, konferans kapsamında ayrıca 6. Türkiye-Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu, 5. Türkiye-Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu, 4. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu ile İstanbul-Siber Güvenlik Forumu gerçekleştirileceğini kaydetti.

- "ASELSAN TÜRKİYE'NİN REKABET GÜCÜNDE BELİRLEYİCİ ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEK"

ASELSAN Strateji Yönetimi Direktörü Sami Duman ise kurumun önemi üzerinde durarak, ASELSAN'ın barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin uluslararası ittifaklarında eşsiz katkılar sunduğunu söyledi.

Kurumun faaliyetlerine değinen Duman, "ASELSAN 2021 yılı sonuçlarına göre dünyanın ilk 100 savunma şirketi arasında ilk 50'de yer alma özelliğini korudu. Bu bizim için çok önemli bir başarı. ASELSAN olarak Türkiye Cumhuriyetinin stratejilerini her zaman destekleyecek önemli bir yüksek teknoloji şirketi olmaya devam edeceğiz. ASELSAN savunma sanayi başta olmak üzere Türkiye'mizin bağımsızlık mücadelesinde ve rekabet gücünde belirleyici rol oynamaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

- "SİVİL PROTESTOLAR HALKIN DOĞAL HAKKI"

Konferansa katılan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mohammad Hassan Sheikholeslami ise ülkesinin komşuları, coğrafi yakınlığının bulunduğu bölgeler ve çatışma konularına ilişkin yaklaşımını anlattı.

İran'ın Ukrayna-Rusya savaşında yapıcı ve barıştan yana olduğunu ifade eden Sheikholeslami, ayrıca ülkesinin nükleer müzakereler konusunda üzerine düşeni yaptığını kaydetti.

Yemen'de barışı ve istikrarı desteklediklerini vurgulayan Sheikholeslami, Afganistan'daki durumdan dolayı endişeli olduklarını ve insani olarak mülteciler için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Sheikholeslami, İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protesto gösterilerine de değinerek, sivil protestoları halkın doğal hakkı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

İsimlerini açılamadan Avrupa Birliği üyesi üç ülkeyi ve ABD'yi bu protestoları desteklemekle suçlayan Sheikholeslami, şunları kaydetti:

"İran, yabancı ülkelerin protestoları güvenlik sorununa dönüştürmelerine izin veremez. İran'da on yıllardır İslami demokrasi hüküm sürmektedir ve 30 seçimden fazla bir süre boyunca İran Cumhuriyeti her zaman halkının sivil taleplerini anayasa çerçevesinde değerlendirmiştir ve önemsemiştir."

Gün boyu devam edecek konferansa Türkiye'den uzman isimlerin yanı sıra çok sayıda ülkeden akademisyen, devlet görevlisi ve uzmanlar katılırken program yarınki oturumlarla tamamlanacak.