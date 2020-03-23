ASELSAN, koronavirüs için çözüm arıyor

23 Mart 2020 Pazartesi 10:23 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:23

Yaklaşık sekiz bin 100 çalışanıyla gerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerekse yurtdışında ihtiyaç duyulan ürün ve çözümleri geliştiren ASELSAN, dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs için çalışma yürütüyor.

Virüsle mücadele kapsamında ASELSAN Araştırma Merkezi Biyosavunma bölümünde Covid-19 virüsüne hassas optik biyosensör yöntemiyle tanı koyulmasına ilişkin Ar-Ge çalışmasına başlandı.

Araştırma merkezi daha önce Hepatit-B virüsünün tespit edilmesiyle ilgili çalışmalarda da bulunmuştu.

Virüs nedeniyle çalışma ortamı ve personeller için de değişikliğe giden firma, hamile veya yasal süt izni kullanan ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği dezavantajlı grupları 16 Mart tarihinden itibaren idari izine çıkardı.

1 Mart sonrasında yurtdışından Türkiye’ye giriş yapmış 257 çalışana ise 14 günlük karantina izni verildi.