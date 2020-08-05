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Güncel

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı

05 Ağustos 2020 Çarşamba 08:18 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 08:18
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