İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2025 Perşembe / 26 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,3205
  • EURO
    43,743
  • ALTIN
    4092.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirildi! 2026 yılından itibaren kullanılmaya başlanacak
Güncel

ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirildi! 2026 yılından itibaren kullanılmaya başlanacak

ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve hayat kurtaran sağlık teknolojileri arasında bulunan kalp akciğer makinesinin kan testleri başarıyla tamamlandı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile birlikte klinik çalışma sürecine devam edilen cihazın, önümüzdeki yıl itibarıyla hastanelerin hizmetine sunulması planlanıyor.

IHA24 Nisan 2025 Perşembe 16:34 - Güncelleme:
ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirildi! 2026 yılından itibaren kullanılmaya başlanacak
ABONE OL

Sağlık alanındaki faaliyetlerini yaşam destek ve medikal görüntüleme alanlarında sürdüren ASELSAN, Türkiye'de ilk kez milli imkanlarla kalp akciğer makinesi geliştirdi. Kan testleri başarıyla tamamlanan Kalp Akciğer Makinesinin lansmanı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Expomed Fuarında gerçekleştirildi. Kalp akciğer makinesi, açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğerin görevini yerine getirmek amacıyla kullanılacak.

ASELSAN tarafından 2020 yılında başlayan çalışmalar sonucunda inovatif özellikleri ve ergonomisiyle öne çıkan Kalp Akciğer Makinesi; If Design, A'Design ve IDA Design olmak üzere üç farklı merkezden endüstriyel tasarım ödülü aldı.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL KULLANILMAYA BAŞLANACAK

Cihazın tasarım süreci, hastanelerde görev yapan alanında uzman doktor ve perfüzyonistlerin önemli katkılarıyla yürütüldü. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile birlikte klinik çalışma sürecine devam edilen cihazın, önümüzdeki yıl itibarıyla hastanelerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Yüksek yerlilik oranına sahip cihazın cari açığın azaltılmasına önemli katkı sağlaması ve dünyanın farklı ülkelerine ihraç edilmesi de planlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.