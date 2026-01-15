ASELSAN'dan 'teknoloji' vurgusu: 'Kuvvet çarpanı' olarak işimize adapte ediyoruz

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi Sheraton Hotel'de devam ediyor.

Zirvenin ikinci gününde ROKETSAN İnsan Kaynakları Direktörü Yunus Yöney moderatörlüğünde "İş, Teknoloji ve İnsan: Üçü Bir Arada Liderlik Mümkün mü?" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturuma Fahrettin Öztürk, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Zekeriyya Şahin, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı İskender Bayrak ve eğitimci Nuray Tamer katıldı.

Öztürk, konuşmasında, son çeyrek asırda yaşanan teknolojik değişimin kurumsal dönüşümü zorunlu kıldığını belirtti.

Yetkin insan kaynağının bu dönüşümün merkezinde yer aldığını vurgulayan Öztürk, "20 yıl önceki iş yapış şeklimizle bugünkü aynı değil. Elemanları 20 yıl önce nasıl motive ediyorsak bugün aynı şekilde motive edemiyoruz. Artık 'yaşayan şirket modeli' ile çalışanların kurumun bir parçası olduğunu hissettiği bir kültür oluşturmalıyız." dedi.

Öztürk, dijitalleşmenin şeffaflık ve gerçek zamanlı takip imkanı sağlayarak motivasyonu artırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Teknoloji sadece bir araçtır, amaçla karıştırmamak gerekir. Airbus'ta da sordukları gibi, her şey dijitalleşince sorunlar çözülüyor mu; Hayır. Liderlik hala çok önemli. Mikro yönetim yerine, insanların önünü açan, inisiyatif almalarını sağlayan bir liderlik tarzı dijital platformlarla birleştiğinde verimlilik ve motivasyon doğal bir süreç haline geliyor."

"TEKNOLOJİYİ BİR 'KUVVET ÇARPANI' OLARAK İŞİMİZE ADAPTE EDİYORUZ"

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Zekeriyya Şahin de yıkıcı teknolojilerin tarihsel süreçte döngüler halinde ortaya çıktığını hatırlatarak, günümüzde yapay zeka ve robotik teknolojilerin bu döngünün bir parçası olduğunu söyledi.

Savunma sanayinde ürün geliştirme sürelerinin ciddi oranda kısaldığına dikkati çeken Şahin, şu bilgileri verdi:

"2022 öncesinde Ukrayna'da ürün geliştirme döngüsü ortalama 11 yılken, şu an 18 aylara kadar inmiş durumda. Biz ASELSAN olarak teknolojiyi bir 'kuvvet çarpanı' olarak işimize adapte ediyoruz. Çalışanlar, yapay zekayı doğru kullandığında üretkenliğini 10 kata kadar artırabiliyor. Yapay zeka sayesinde çalışanlar operatör seviyesinden mimar seviyesine çıkabiliyor."

Dijitalleşen dünyada siber güvenliğin stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Şahin, NATO'nun 2016 yılında siber uzayı bir hareket alanı olarak tanımladığını hatırlattı. ASELSAN'ın bilgiye erişim ve güvenlik felsefesini açıklayan Şahin, "Herkes her yere erişemez ama neden erişemediğini bilmesi gerekir. Herkes ihtiyacı olan bilgiye ise en hızlı şekilde erişmelidir. Biz her bir çalışanımızı bir siber sınır muhafızı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda rol bazlı güven yaklaşımı sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YENİ NESİL ÇALIŞANLARIN İŞ HAYATINDA 'ANLAM' ARAYIŞINDA"

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı İskender Bayrak ise çevikliğin sadece hız değil, aynı zamanda esneklik ve dayanıklılık olduğunu ifade etti. Yeni nesil çalışanların iş hayatında "anlam" arayışında olduğunu belirten Bayrak, liderlerin en önemli görevlerinden birinin bu anlamı oluşturmak olduğunu söyledi.

Liderlik setindeki öncelikleri "anlam oluşturma", "psikolojik güven" ve "öğrenen lider" olarak sıralayan Bayrak, Türk Telekom'un tarihi arşivlerinde yaptıkları incelemelerde, liderlik özelliklerinin takibinin köklü bir kurumsal gelenek olduğunu ve bu geleneği güncel terminoloji ile sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

