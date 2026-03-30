İSTANBUL 11°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4626
  • EURO
    51,0056
  • ALTIN
    6433.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  ASELSAN'dan yeni uydu: LUNA-2 başarıyla fırlatıldı
ASELSAN'dan yeni uydu: LUNA-2 başarıyla fırlatıldı

Savunma sanayisi devi ASELSAN, uzay tabanlı nesnelerin interneti çözümü kapsamında tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği ikinci nano uydusu LUNA-2'yi ABD'nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX roketiyle başarıyla yörüngeye gönderdi. Serinin ilk uydusu LUNA-1'in ardından ikinci adımı atan ASELSAN, Türkiye'nin bağımsız uzay teknolojileri vizyonuna kritik bir katkı daha sağladı.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 21:21
ABONE OL

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü kuruluşlarından ASELSAN, uzay alanındaki iddiasını bir üst seviyeye taşıdı. Şirketin tamamen kendi mühendislik birikimiyle tasarlayıp ürettiği LUNA-2 nano uydusu, SpaceX aracılığıyla uzaya gönderildi ve Türkiye'nin uzay ekosistemindeki yerli üretim kapasitesi bir kez daha tescillendi.

ASELSAN'IN LUNA-2 UYDUSU KALİFORNİYA'DAN UZAYA GÖNDERİLDİ

Savunma sanayisinde sahip olduğu yüksek teknoloji birikimini uzay alanına da taşıyan ASELSAN, uzay tabanlı nesnelerin interneti (IoT) çözümü kapsamında geliştirilen serinin ikinci uydusu LUNA-2'yi ABD'nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX aracılığıyla başarıyla fırlattı.

ASELSAN, milli mühendislik gücü ve özgün sistem çözümleriyle Türkiye'nin uzay ekosistemine yüksek katma değer sunmayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uydu haberleşme sistemlerinden görev yüklerine, yer kontrol altyapılarından platform çözümlerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar, ASELSAN'ın bu alandaki stratejik konumunu daha da güçlendiriyor.

LUNA-2'NİN DÜŞÜK ENERJİYLE GENİŞ KAPSAMA ALANI HEDEFİ

Küçük boyutuna (nano uydu) rağmen LUNA-2, yeryüzünün en ücra köşelerinde bile güvenli ve kesintisiz sensör verileri sağlayacak. Uydu, sahip olduğu özel iletişim sistemi (LoRa) sayesinde çok düşük enerji harcayarak çok geniş alanları kapsama altına alacak.

LUNA-2'nin tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test faaliyetlerinin tamamı ASELSAN tarafından gerçekleştirildi. Uçuş yazılımı, yer kontrol yazılımları, görev yükü olarak kullanılan LoRa alıcı-verici kartı ve veri aktarım cihazı ASELSAN mühendisleri tarafından öz kaynaklarla geliştirilerek milli kabiliyetlere dayalı bir çözüm ortaya kondu.

TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ UZAY VİZYONUNA ASELSAN KATKISI

LUNA-2'nin başarıyla uzaya gönderilmesi, ASELSAN'ın uzay tabanlı IoT alanındaki yetkinliğini pekiştirmesinin yanı sıra Türkiye'nin bağımsız, rekabetçi ve sürdürülebilir uzay teknolojileri vizyonuna önemli bir katkı sunuyor.

Serinin ilk uydusu LUNA-1, geçen yıl aralık ayında SpaceX Falcon-9 roketiyle yörüngeye başarıyla fırlatılmıştı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.