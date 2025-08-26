İSTANBUL 28°C / 20°C
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Güncel

Asfalt zorbaları yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA26 Ağustos 2025 Salı 09:04 - Güncelleme:
Asfalt zorbaları yakalandı
Bakan Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz."

