ASFAT Zirvesi'nde kritik mesaj: Savunmada kontrol ve sürdürülebilirlik hayati

ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, etkinliğin "Vizyon Konuşması" başlıklı bölümünde, bölgede sıcak savaşların devam ettiğini belirterek, İsrail'in Katar'a yaptığı hava saldırısına değindi.

Katar'ın satın aldığı platformların saldırı günü çalışmadığının altını çizen İlbaş, "Hava savunma sistemleri eski filan değil, son model. Trilyon dolarlık savunma yatırımlarıyla alınmış olan sistemlerden bahsediyorum. Peki ne oldu, çalıştı mı? Sonuç alabildik mi? Alınamadı. Yani milyonları, trilyon dolarları yatırabilirsiniz. Çok iyi platformlar satın alabilirsiniz. Kontrolü sizde mi? Sizin mi? Biz Türk savunma sanayicileri olarak ASFAT olarak ya da diğer kardeş kuruluşlarımız olarak dost ve müttefik ülkelerle görüştüğümüz zaman diyoruz ki 'Biz size bir şey veriyorsak bu sizindir. Siz kontrol edeceksiniz, çalışır.' Ama maalesef şimdiye kadar milyon, trilyon dolarla yapılan savunma sanayisi yatırımlarının ne olduğunu gördük, çalışmadığını gördük. Kontrolü başkalarında olan trilyon dolarlık yatırımlarda kimseye fayda olmadığını gördük." diye konuştu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, 2030'DA NE YAPACAĞINIZI DA BİLMEKTİR"

ASFAT Genel Müdürü İlbaş, savunma sanayi platformlarının sürdürülebilirliğinin önemini vurgulayarak, askeri fabrikaların yaptığı bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetinin hayati önemde olduğunu söyledi.

Ülkelerin askeri gücü kıyaslanırken yapılan listelerdeki sayıların yanıltıcı olduğuna işaret eden İlbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyorlar ki şu kadar tankı var, şu kadar uçağı var, hava savunması vesaire bunlar sayılıyor. Ama bu listelere bakıyoruz diyoruz ki evet bu kadar tank var ama bunun yarısı bozuk. Uçak var ama aslında onların yarısı uçmuyor veya çoğu uçmuyor. Biz bunları görüyoruz, çünkü uçuramıyorlar. Çünkü tankları yürütemiyorlar, niye? Çünkü arkalarında güçlü bir bakım-onarım fabrikaları yok. Yani onların sürekli bakım-onarımını yapacak, onları sürekli harbe hazır tutacak askeri tersaneleri ve fabrikaları yeterli değil."

İlbaş, sürdürülebilirliğin bir çok boyutu olduğunu belirterek, "Yani sürdürülebilirlik bir an olabilir. Bu sene 2025'te her şeyi yaptınız ama 2030'da ne yapacağınızı da bilmektir. 2040'ta bunu devam ettirebilmektir. Bunu geliştirmeye devam edebilmektir." dedi.

Etkinliğin "Hava Savunma Sistemleri" başlıklı oturumunda ASELSAN Sistem Mühendisliği Direktörü Meysun Avcı Özgün, ROKETSAN Hava Savunma Sistemleri Direktörü Barlas Ortaç, HAVELSAN Komuta Kontrol Savunma Teknolojileri İş Geliştirme Müdürü Nezih Şişman ve TÜBİTAK SAGE Hava Savunma Füzeleri Proje Yürütücüsü Dr. Emin Yusuf Avan da birer sunum yaptı.

İki gün boyunca süren zirve, "Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri İhale Uygulamaları ve İkili Görüşmeler" oturumuyla sona erdi.