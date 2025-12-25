İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

Asgari ücret fırsatçılarına geçit yok! Bakanlık sahada: Etiket oyunlarına hızlı müdahale

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, asgari ücret artışını fırsata çevirmeye çalışanlara karşı denetimlerin ülke genelinde aralıksız sürdüğünü açıkladı. İstanbul'da bir zincir markette 42 üründe ani ve gerekçesiz fiyat artışı tespit edildi.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 20:45 - Güncelleme:
Asgari ücret fırsatçılarına geçit yok! Bakanlık sahada: Etiket oyunlarına hızlı müdahale
Kaplan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Asgari ücret artışını fırsatçılığa çevirmeye çalışanlara göz yummayacaklarını ifade eden Kaplan, "Sahadayız demiştik. Sözümüzün arkasındayız. Türkiye genelinde, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz, sahada karış karış, etiket etiket denetimlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda yalnızca İstanbul'da, büyük bir zincir marketin şubelerinde ani ve gerekçesiz fiyat artışı yapılan 42 ürün tespit edilmiştir. Söz konusu firmaya ilişkin gerekli idari süreçler derhal başlatılmıştır." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaplan, vatandaşı mağdur eden, emeği ve alın terini istismar eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öte yandan hakkıyla, hukukla ticaret yapan esnafımızı ve tüccarımızı da titizlikle gözetiyoruz. Aynı şekilde, dezenformatif içeriklerle, eski etiketler üzerinden algı oluşturmak isteyenlere de asla geçit vermeyeceğimizi özellikle vurguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, fırsatçılığa karşı sahadayız, vatandaşımızın yanındayız, adil ve dürüst ticaretin de kararlılıkla arkasındayız."

