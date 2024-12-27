Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 10 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 24 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

Yapılan dört toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak - 31 Aralık 2025 arasında 866 lira 85 kuruş olarak tespit edilmesine, asgari ücret desteğinin 2025 yılı Ocak ila Aralık döneminde 1000 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlıkta düzenlediği toplantıda, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.

