Asgari ücrete yapılan zam büyük sevinçle karşılandı

16 Aralık 2021 Perşembe 19:38 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 19:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücret, Doğu ve Güneydoğu'da işçileri memnun etti.

Diyarbakır

Merkez Sur ilçesinde bir lokantada çalışan Faik Gözalan, son süreçte enflasyondan kaynaklı zorluklar yaşandığını söyledi.

Birçok gıda ürününün fiyatının yükseldiğini belirten Gözalan, bu nedenle alım güçlerinin düştüğünü aktardı.

Görüşmelerde asgari ücretin 4 bin lira olması yönünde bir beklentilernin oluştuğunu aktaran Gözalan, şunları kaydetti:

"Allah'a çok şükür asgari ücret 4 bin 250 lira oldu. Bu çok önemliydi, insanlar biraz nefes aldı. Evli kişilerde bu rakam daha da yüksek olur. Karar bizi mutlu etti, 4 bin 500 olsaydı daha iyi olurdu ama 4 bin 250 de iyi."

Bir tatlıcıda çalışan Osman Zengin de uzun yıllardır asgari ücretle çalıştığını söyledi.

Asgari ücret zammını değerlendiren Zengin, "Yapılan zamlardan farklı bir zam beklentimiz vardı. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız güzel bir zam yaptı, Allah ondan razı olsun. Beklentimizin çok üstü verildi. Asgari ücreti 3 bin 500 ile 4 bin lira arasında bekliyorduk. Allah razı olsun herkesin yüzünü güldürdü. Allah da onun yüzünü güldürsün."

- Mardin

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan işçi Murat Damar, açıklanan ücretin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Damar, "Son zamanlarda yapılan zamlardan dolayı uzun zamandır beklediğimiz bir karardı. Cumhurbaşkanımız asgari ücreti açıkladı. Bu zamlara karşı az da olsa bu miktar yüzümüzü güldürecek. Ayrıca gelir ve damga vergisinin kaldırılması da güzel oldu. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Artuklu ilçesinde yaşayan işçilerden Gökhan Öter de yeni açıklanan asgari ücretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öter, "Beklentilerimizi karşıladı. İyi ve beklenen bir atış oldu. Cumhurbaşkanımız bu fahiş zamlara da bir el atsa mükemmel olur. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi

Batman

Batman'da bir matbaada asgari ücretle çalışan Seyithan Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücretinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Son zamanlarda gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle hayat pahalılığının asgari ücretlileri zorladığını aktaran Çetin, bu nedenle asgari ücretteki beklentilerinin 4 bin liranın üstünde oluştuğunu ifade etti.

Çetin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi şaşırtmadı. Biz çalışanları enflasyon karşısında ezdirmedi. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Bingöl

Bingöl'de de döner ustası Çetin Uzun, asgari ücretin olması gerektiği seviyede getirildiğini belirterek, "Zamlardan dolayı milletin cebine baya etki etti, inşallah bundan sonra daha iyi olur. Asgari ücret herkesi memnun etti. 2 bin 800 lira iken kurtarmıyordu, şimdi ise yeter." dedi.

Dönercide çalışan Muhammet Karakış da yeni ücret hakkında "Asgari ücret açıklandığında biraz daha rahatladık. Maaşlar yükselince geçimi daha rahat yapabileceğiz." ifadelerini kullandı.

- Şırnak

Şırnak'ta bir şirkette çalışan Ayşe Güleç, var olan ekonomik durumdan dolayı 2 çocuk annesi olarak etkilendiğini belirtti.

Asgari ücretin açıklanacağı günü merakla beklediklerini aktaran Güleç, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı asgari ücret beklentimin üstünde bir artış oldu. Çok sevindim en azından yüzde 50 artışla çocuklarıma daha iyi bir gelecek hazırlarım. Yüzümüzü güldürdüğü için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

İşçi Zübeyde Bilir de ücretin açıklanmasıyla rahat bir nefes aldığını söyleyerek, "Eski asgari ücret son zamlar karşısında eriyordu şimdi açıklanan yüzde 50'lik artış bizi rahatlatacak. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

- Siirt

Siirt'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını televizyon başında izleyen işçilerden Murat Ölmez, açıklanan rakamdan memnun olduklarını açıkladı.

Artışın beklentilerini karşıladığını belirten Ölmez, şöyle devam etti:

"Doğrusu bu kadar beklemiyordum. Geçinebilecek bir rakam oldu. Hem işçiler hem de işveren de bu rakamdan memnun olması gerekir. 4 bin 250 lira yeni asgari ücret miktarı iyi geldi. Allah devletimiz zeval vermesin. Çok mutluyum."

Giyim sektöründe çalışan Mehmet Selim Demir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını televizyon başında izlediğini belirtti.

Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını dileyen Demir, "İşçiler adına konuşmak gerekirse 4 bin 250 lira çok iyi ve yeterlidir. Asgari ücret artışı kira ve ürünlere son dönemde yapılan zam maliyetlerini karşılayacak."

Elazığ

Elazığ'da farklı sektörlerde çalışan asgari ücretliler merakla bekledikleri asgari ücret artışını öğrenmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını ekranların başında canlı olarak izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin 253 lira olarak belirlendiğini ekranlardan bildirmesi üzerine kentteki bir gıda üretim tesisinin çalışanları büyük sevinç yaşadı.

Çalışanlardan Kemal Ertaş, açıklanan asgari ücretin tahminlerinin çok üstünde bir rakam olduğunu belirtti.

Yapılan zammı mutlulukla karşıladıklarını ifade eden Ertaş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 150 kişi çalışıyor fabrikamızda. Bugün yemekten önce arkadaşlarla konuşurken 3 bin 500 ya da 3 bin 600 civarında olacağını düşünüyorduk. Allah devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, başımızdan eksik etmesin kendisini. Beklediğimizin çok üstünde bir artış oldu. Allah devletimize zeval vermesin."

İşçi Cemil Erdoğmuş ise asgari ücretin gündeme geldiği ilk günden bugüne yapılacak zammı büyük bir merakla beklediklerini, nihayetinde açıklanan tutarın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Ücretin 4 bin 250 lira olmasının moral ve motivasyonlarını, çalışma arzularını son derece arttırdığını aktaran Erdoğmuş, "Biz işçilerin beklentisinin çok yükseğinde bir ücret oldu. Buradan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz, Rabbim Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. İşçi kardeşlerimize de sağlık ve esenlikler versin." dedi.

Çalışanlardan Taner Bulut da yapılan artışının kendisi için sürpriz olmadığını çünkü devletin çalışanları mağdur etmeyeceğine sonuna kadar inandığını aktararak, "Gerçekten çok mutluyuz, bütün işçi arkadaşlarım adına sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşveren Vedat Görgöz de belirlenen asgari ücretin kendileri açısından makul bir fiyat olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Ülkemize hayırlı olsun, gerek çalışanlar gerekse işveren açısından 4 bin 250 lira güzel bir rakam, ortada bir rakam oldu. Bu artış ciddi anlamda ekonomiyi rahatlatacak ve olumlu geri dönüşü olacak. Bunun işveren açısından da pek sıkıntı olacağını düşünmüyorum, çünkü neticede bir enflasyon vardı, bu da asgari ücrete yansıdı. Çalışanlar çok mutlu ve bu mutluluğun çalışma performansını da arttıracağını düşünüyorum. Önemli olan çalışanın mutluluğu, çalışan mutlu olmadığında performans düşüklüğü oluyor. Netice olarak yapılan artışı olumlu değerlendiriyoruz. İki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun diyelim."