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Asgari ücretli çalışan şoför hesabına bakınca şoke oldu! Bir an düşünmeden iade etti

Adana'da asgari ücretle şoförlük yapan Erdinç Kaya'ya (42) tanımadığı bir hesaptan 1 milyon TL havale yapıldı. Kaya, yanlışlıkla gönderildiğini düşündüğü parayı banka şubesine giderek, sahibine iade etti.

DHA26 Nisan 2022 Salı 10:53 - Güncelleme:
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Yüreğir ilçesinde bir gıda firmasında şoförlük yapan evli ve 1 çocuk babası Erdinç Kaya, 18 Nisan'da cep telefonuna gelen bildirimle şaşkınlık yaşadı. Kaya, gelen mesajda hesabına 1 milyon TL havale yapıldığını gördü. Paranın yanlışlıkla gönderildiğini düşünen Erdinç Kaya, bankaya gitti. Kaya, banka personeline durumu anlatıp, parayı gelen hesaba geri gönderdi.

Bugüne kadar harama el uzatmadığını, çalışarak kazandığı parayı harcadığını belirten Erdinç Kaya, bildirimi görünce ilk başta ister istemez mutlu olduğunu, sonrasında ise rahatsızlık duyduğunu söyledi. Kaya, "Allah korkusu olan insanlarız. Hak edilmeyen bir paraydı bu yüzden beni rahatsız etti. Banka şubesine gittiğimde 'Banka bu hatayı yapmış olsaydı bloke koyabiliriz ama şahıstan şahsa olduğu için ilk etapta bloke koyamadık, geldiğiniz için teşekkür ederiz' dediler. Ancak paranın sahibi benimle irtibata girmedi. Zaten beklenti içerisine girerek gitmemiştim ama bir teşekkür bekledim onu da görmedim, canları sağ olsun" diye konuştu.

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