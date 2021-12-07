Aşı olmadı, 30 gün yoğun bakımda yattı

DHA 7 Aralık 2021 Salı 21:06 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 21:06

Gebze ilçesinde oturan ve yan etkilerinden duyduğu şüphe nedeniyle koronavirüs aşısı yaptırmayan Yasemin Yavuz, 18 Eylül tarihinde bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve evde tedaviye alınan Yavuz, durumunun ağırlaşması üzerine Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 23 Eylül tarihinde yoğun bakıma yatırılan Yasemin Yavuz, entübe edilip yapay akciğer cihazına bağlandı. Yaklaşık 30 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yasemin, durumunda iyileşme görülünce servise alındı. Yeniden hayata dönmenin mutluluğunu yaşayan Yesemin Yavuz, yaklaşık 2,5 aylık tedavinin ardından bir hafta önce taburcu edildi.

'ÇOK PİŞMANIM LÜTFEN AŞINIZI İHMAL ETMEYİN'

Eşi Oğuz Yavuz'un tüm ısrarlarına rağmen aşı yaptırmadığını söyleyen Yasemin Yavuz, yaşadığı pişmanlığı dile getirerek, "Koronavirüse yakalandığımı çok geç farkettim. Virüs ciğerlerime kadar inmişti. Durumum daha da kötüleşince hastaneye kaldırıldım. Çok zor süreçlerden geçtim ama doktorlarımız ve hemşirelerimizden Allah razı olsun hepsi çok ilgilendiler. Çok şükür kurtuldum. Kararsızlık ve şüphe falan derken aşı olmadım, çok pişman oldum. Lütfen aşınızı ihmal etmeyin bir an önce aşı olun. İyileştikten sonra aşılarımın tamamını yaptıracağım inşallah. Eşim aşı oldu, bana da çok ısrar etti. Aşı olmadığım için çok pişmanım" dedi.

'BEN AŞIMI OLDUM FAYDASINI GÖRDÜM'

Eşinin yaşadığı zorlu süreci anlatan Oğuz Yavuz, herkesi aşı yaptırmaya davet ederek şunları söyledi:

"Yoğun bakımda yaklaşık 30 gün kaldı eşim. Sağ olsun doktorlarımız özveriyle çalıştılar. Eşim yapay akciğer cihazına bağlandı. Entübasyon sürecinden sonra durumu iyiye gitti ve bizi servise aldılar. Süreci yakından gören ve yaşayan biri olarak herkese aşılarını olmalarını tavsiye ediyorum. Ben aşımı oldum ve faydasını gördüm. Eşim aşı olmadığı için zorlu süreçlerden geçti."