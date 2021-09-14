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Aşı olmayan doktor, koronavirüse yenildi

Sakarya'da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan ve koronavirüs aşısı yaptırmayan Hasan Feyzi Katıöz (50), virüse yenik düştü.

DHA14 Eylül 2021 Salı 19:44 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 19:44
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Sakarya'da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan Hasan Feyzi Katıöz, yaklaşık 20 gün önce bazı semptomlar göstermesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve evde tedavisine başlanan Katıöz, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. 9 Eylül günü entübe edilen ortopedi doktoru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

AŞI YAPTIRMAMIŞ

Hasan Feyzi Katıöz'ün koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden doktorun cenazesi yarın sabah saatlerinde hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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