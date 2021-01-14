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  • Aşıda öncelikli gruplar belirlendi! Bakan Koca duyurdu: 100 bini geçti
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Aşıda öncelikli gruplar belirlendi! Bakan Koca duyurdu: 100 bini geçti

Sağlık Bakanlığı'nın 4 aşamalı takvime göre öncelikli meslek grupları netleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim.' dedi.

14 Ocak 2021 Perşembe 13:29 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 13:50
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Sağlık Bakanlığı, covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı.

Açıklamada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır” denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim

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