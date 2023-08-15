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Güncel

''Aşık Çocuk Beni Gizlice İzliyor'' videosu hakkında hukuki süreç başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma giren, 'Aşık Çocuk Beni Gizlice İzliyor' başlıklı skandal video hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

15 Ağustos 2023 Salı 20:33 - Güncelleme:
''Aşık Çocuk Beni Gizlice İzliyor'' videosu hakkında hukuki süreç başlatıldı
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirme neticesinde, sosyal platformda yer alan video içeriğinin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimleri üzerinde olumsuz tesir oluşturacağı ve iyilik hallerine zarar vereceği değerlendirilmiştir.

Çocukların söz konusu içeriklere maruz kalmasının sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 14.08.2023 tarihinde "erişim engeli/içeriğin kaldırılması" için gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır.

Çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince çocukların psiko-sosyal gelişimleri ve iyilik halleri Bakanlığımızın en önemli önceliklerindendir.

Bu kapsamda çocuklarımızı yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aracılığıyla 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 168 zararlı içeriğe müdahale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " ifadelerine yer verildi.

VAHİM YORUMLAR

Video platformu Youtube üzerinden yayımlanan skandal içeriğe gelen yorumların tamamının çocuklar ait olduğu görülüyor. Yüz binlerce görüntülenme alan videoya gelen yorumlar çocukların nasıl manipüle edildiğini gözler önüne seriyor.

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