Aşık Veysel vefatının 50. yıl dönümünde Azerbaycan'da anıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bakü Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) organizasyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı, "UNESCO Aşık Veysel Yılı" ve halk ozanı Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı kapsamında özel bir konser düzenlendi. Bakü'deki Uluslararası Muğam Merkezinde gerçekleştirilen konserde, Azerbaycanlı müzisyenler Nuriye Hüseynova, Helimet Soltan, Ülviye Sadakat ve Çilenay Hüseynova dokuz kişilik orkestra ile Aşık Veysel'in sevilen türkülerini seslendirdi.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü Yunus Emre Enstitüsü'nün bir türkü gecesinde Azerbaycanlı sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getirdiğini söyleyerek, her türkünün bir hikayesi olduğunu, bazılarının gözyaşıyla, bazılarının neşeyle yazıldıklarını belirtti.

"AŞIK VEYSEL TÜRKİYE'NİN SEÇKİN VE ZENGİN KALBİ BİRİKİMİDİR"



Bağcı, aşkın, gurbetin, hasretin hikayelerinin türkülerde toplandığını, büyük saz sanatkarlarından Aşık Veysel'in de Anadolu'nun hikayesini dile getirdiğini kaydederek, "Aşık Veysel Türkiye'nin seçkin ve zengin kalbi birikimidir" dedi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Aşık Veysel'in eserlerinde insanlık haysiyetini el üstünde tuttuğunu belirterek, "Oysa Aşık Veysel, daha çok panoramik bakabilen, Türkiye'nin kaotik meselelerine derinlerden gelen iç sesinin yankısıyla seslenebilen, büyük problemleri krize dönüştürmeden Türkiye'nin siyasi ve kültür aktörlerine teklifte bulunan büyük sanatkardı" dedi.

"TÜRKİYE'NİN SOSYAL PROBLEMLERİNE SESSİZ KALMADAN TOPLUMU UYARMASI ONUN NE DENLİ BÜYÜK SANATÇI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"



Aşık Veysel'in aşkını da, hasretini de, gurbette yaşadığı garipliğini de yazdığını ama bunların kendi dramının, kendi trajedisinin hikayesi olduğunu vurgulayan Karakılıç, "Türkiye'nin sosyal problemlerine sessiz kalmadan toplumu uyarması onun ne denli büyük sanatçı olduğunu gösteriyor. Sadece kendi trajedisini yazsaydı romantik şair diyebilirdik ama Türkiye'nin, Türk milletinin meselelerini cesaretle yazdığı için Veysel milli romantik bir şairdir. 'Ben giderim adım kalır, Dostlar beni hatırlasın' diyen Aşık Veysel'i vefatının 50. yılında, Bakü'de yine aşıklar yurdunda anıyor, kendisine rahmet diliyorum" dedi.

Konserde, Aşık Veysel'in Anlatamam Derdimi, Dertsiz İnsana, Uzun İnce Bir Yoldayım, Kara Toprak, Sazım Sen Kal Dünyada, Gönül Dağı, Mecnun Leyla'yı Gördüm, Güzelliğin On Para Etmez isimli sevilen türküleri seslendirildi.