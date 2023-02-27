Asılsız iddialarda bulunmuştu... Cumhuriyet Gazetesi'nin bir haberi daha yalan çıktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubatta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden sonra birçok ülkeden arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi. Bu ülkelerden biri de Meksika. Meksikalı ekiplerden biri olan Topos Azteca Uluslararası Arama Kurtarma ekibi çok sayıda vatandaşın enkazdan çıkarılmasını sağladı. Meksika arama kurtarma ekibi arasında 8 yıldır Meksika'da yaşayan Türk vatandaşı Aydemir Taşova da yer aldı. Taşova, Türk olması ve Türkçe bilmesi nedeniyle Meksikalı gruba öncülük de etti. Taşova, hırsızlığa uğradığını ve ölümle tehdit edildiklerini iddia ederek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

SUÇ DOSYASI OLDUKÇA KABARIK

Cumhuriyet Gazetesi'ne hırsızlık ve kafasına silah dayandığı yönde demeç veren Aydemir Taşova'nın, ülkemizde eşyaların kaybolduğuna dair karalama kampanyası yapacağını devriye ekiplerine söylediği ortaya çıktı. Aydemir Taşova'nın suç dosyasının da oldukça kabarık olduğu görüldü. Taşova'nın, 2006 yılında Kocaeli'nde yaralama olayına karıştığı, 2012 yılında da Kocaeli'nde kasten yaralama ve hakaret ile kavgada korkutmak için silah çekmek suçlarının olduğu görüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; Adana Havalimanı'ndan helikopter ile Hatay'a gelen Meksikalı arama kurtarma ekibinde yer alan Aydemir Taşova, Meksika'dan getirdikleri arama kurtarma ekipmanın bir kısmının Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda, bir kısmının da Hatay AFAD merkezinde ya kaybolmuş veya çalınmış olabileceğini beyan etmesi üzerine 17 Şubat tarihinde kaybolan cihazların tazmini için çalıntı, kayıp tutanağı tanzim edilmesi ve soruşturma açılması için Hatay Serinyer Jandarma Karakoluna yönlendirildiği ortaya çıktı.

KARAKOLA İFADE VERMEYE GİTMEDİ

Güvenlik ekipleri ile görüşme gerçekleştiren Aydemir Taşova beyanında Kahramanmaraş merkezli depreme yardım etmek maksadı ile Meksika'dan İstanbul'a, oradan da aktarma uçuşla Adana'ya geldiklerini aktardı. Taşova, ekipmanları ve çantalarının farklı bir uçakla Adana'ya geldiğini, ekipmanları ve çantalarını beklemeden 1 kişiyi bu ekipmanları almak için havaalanında bıraktıkları anlattı. 8 Şubat günü helikopter ile Hatay'a geldiklerini, 7 saat sonra bıraktıkları arkadaşlarının ekipman ve çantalarını alıp geldiğini ancak çantaları ve ekipmanları kontrol ettiklerinde; 1 adet renkli arama kamerası, 1 adet normal arama kamerası, 2 adet sismik detektörün eksik olduğunu fark ettiklerini beyan etti. Taşova devamında ise; 13 Şubat günü AFAD binasının ara koridorunda yatıp kalktıkları esnada 6 bin dolarının, 3 adet arama kaskının, 2 kask vizörünün, 3 adet kafa lambasının, 1 adet kafa lambası bataryasının, 1 adet emniyet kemeri, 200 metre statik halat, 1 adet uyku tulumu, 1 adet dufli çanta, 2 adet ağır hizmet transfer çantasının çalındığını sabah kalktıklarında fark ettiğini anlattı.

"SOSYAL MEDYA HESABINDAN KARALAMA ÇALIŞMASI YAPACAĞIM"

Aydemir Taşova'nın beyanları üzerine güvenlik birimleri Hatay Serinyer Jandarma Karakoluna davet etti. Taşova, arama kurtarma faaliyetine katılacağından ifade vermeye daha sonra geleceğini belirterek whatssapp ve twitter hesapları üzerinden ülkemizde eşyaların kaybolduğuna dair karalama kampanyası yapacağını beyan ederek devriye ekibinin yanından ayrıldığı ortaya çıktı. Taşova'nın ihbar tarihinden 4 gün sonra 17 Şubat günü kendi isteği ile Serinyol Jandarma Karakol Komutanlığı'na gelerek ifadesini verdi. İfadesinde basında ve sosyal medyada yer verildiği şekliyle kafasına silah dayandığı veya tehdit edildiği yönünde bir şikâyette bulunmadığı ortaya çıktı. Taşova'nın kayıp veya çalıntı eşyalarıyla ilgili yaptığı telefon ihbarı üzerine 13 Şubat tarihinde adli soruşturma başlatıldı.

EŞYALARI BAŞKA ARAMA KURTAMA EKİBİNİN EŞYALARINA KARIŞMIŞ OLABİLİR

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Aydemir Taşova'nın Hatay'a vardığında kendisine ulaşmadığı veya çalındığını iddia ettiği eşyalar, bagajlarıyla birlikte İstanbul Havalimanı terminal binasına alınmadan 8 Şubat tarihinde doğrudan uçak altından Adana uçağı altına sevk edildiği belirlendi. Arama kurtarma ekipmanı olarak getirildiği beyan edilen eşyalara gümrükleme yapılmadığı ve bu yüzden kayıt altına alınmadığı ortaya çıktı. Ayrıca İstanbul Havaalanı kayıp eşya ofislerinde yapılan araştırmada sözü edilen eşyaya rastlanılmadığı da bilgisi paylaşıldı.

İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü, Adana Şakir Paşa ve Hatay Havalimanları THY Kargo birimleri ile iletişime geçildiği, Taşova'nın ifade tutanağında çalındığı/ kaybolduğu iddia edilen ekipmanlar vasfında herhangi bir eşyaya sayılan havalimanları yolcu terminali ve kargo ünitelerinde rastlanılmadığı bilgisi alındı. Aydemir Taşova'ya ait eşyaların Adana Şakirpaşa Havaalanında helikoptere yüklenirken veya Hatay Havalanında helikopterden indirilirken diğer yabancı arama kurtarma timlerinin eşyaları ile karışmış olabileceği değerlendirildi. Eşyalar bir grup Meksikalı ve Hindistanlı arama kurtarma timi eşyaları ile birleştirilerek helikopter ile Hatay havaalanına buradan da Hatay AFAD yerleşkesine nakledildiği ortaya çıktı.