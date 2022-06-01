Asılsız iddialarla TURKEN'i hedef almıştı... Kılıçdaroğlu Türk düşmanı vakıflara ses çıkarmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün piyasaya sürdüğü, "Amerika'ya para kaçırıyorlar. Erdoğan Türkiye'den kaçacak" yalanını köpürterek TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nı hedef almıştı. ABD'deki Türk öğrenciler için yapılan öğrenci konukevi ve kültür merkezi inşaatı için gönderilen bağışlar üzerinden algı operasyonu yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllardan beridir Türkiye aleyhine propaganda yapan Batı merkezli vakıflara karşı adeta sessizliğe gömülmesi manidar bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün piyasaya sürdüğü, "Amerika'ya para kaçırıyorlar. Erdoğan Türkiye'den kaçacak" yalanını köpürterek TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nı hedef almıştı.

TÜRGEV ve Ensar Vakfından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Amerikan makamları ile paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir havayla adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Gazeteci Emre Efsar, Türkiye'de faaliyet gösteren 2 Alman Vakfı'nı ve fonladığı organizasyon ve faaliyetlere dikkat çekip Kılıçdaroğlu'na 'Eğer bu konuda samimi iseniz, ABD'deki Türk vakıflarından önce Türkiye'de espiyonaj faaliyeti yürüten yabancı vakıflar hakkında birkaç cümle edin. Hadi?' çağrısında bulundu.

İŞTE GAZETECİ EMRE EFSAR'IN O PAYLAŞIMLARI;

TURKEN Vakfı'nın ABD resmi makamları ile paylaştığı ve açık kaynaktan herkesin ulaşabileceği belgelere "ulaştığımız belgeler" gizemi verip Erdoğan'ın ABD'ye kaçacağı gibi komik bir tez de ortaya koymuştu.

Hatırlayacağınız üzere Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yayınladığı bir video ile Amerika'da faaliyet gösteren TURGEV ve Ensar Vakfı ortak kuruluşu TURKEN Vakfı'na yönelik iddialarda bulunmuş ve Erdoğan ve ailesinin vakıf üzerinde ABD'ye para kaçırdığını iddia etmişti. — Emre Efser (@EmreEfser) May 29, 2022

Türkiye'deki emekli maaşlarını bile Amerika'daki türk ve müslüman öğrencilere yardım yapma amacı taşıyan bir vakıf üzerinden eleştiren "vatansever" Kılıçdaroğlu'nun vakıf ve dernek hassasiyetine binaen,Türkiye'de faaliyet gösteren 2 adet Alman vakfı ile ilgili bilgiler vereceğim.

150'DEN FAZLA YABANCI VAKIFTAN SADECE 2'Sİ

Bu 2 Alman vakfı, Türkiye'de faaliyet gösteren 150'den fazla yabancı vakıftan sadece 2'si. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim; dilerim Kılıçdaroğlu Türk vakıflarına karşı olan hassasiyetini bu 2 Alman vakfı için de gösterir ve Twitter'dan 3-5 dakikalık bir video yayınlar.

Bunlardan ilki: FRİEDRİCH-EBERT Vakfı. 2005 yılından beri ülkemize faaliyet gösteren bu vakfın 2017 - 2020 yılları arasında fon ve bağışlardan elde ettiği gelir yaklaşık 20 milyon TL. Dünyada 100'den fazla ülkede faaller.

İŞTE FRİEDRİCH-EBERT VAKFI'NIN TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETLERİ:

2014 Kadınlar Barış İstiyor Projesi

2015 Soykırımın Yüzüncü Yıldönümü Sonrası Ermeni-Türk İlişkileri Konferansı

2019 Diyarbakır'da LGBTI'liler Projesi.

2019 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi deneyimi

Vakfın yüzlerce faaliyetinden sadece birkaç tanesini detaylı olarak incelediğimizde dahi karşımıza hangi siyasi partiler, örgüt ve isimlerin çıkacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Bu faaliyetler Türkiye'de yapılıyor, evet.

Bir diğer Alman vakfı ise: HEINRICH BÖLL Vakfı. Ülkemizde 1994 yılında beri faaliyet gösteriyor. 2017 - 2020 arasında fon ve bağışlardan elde ettiği gelir yaklaşık 24 milyon TL.

Alman Yeşiller Partisi'nin bir kuruluşu gibi faaliyet gösteren vakfın Türkiye yöneticilerinden birisi dikkat çekiyor. O isim TİP milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu

Vakfın HDP ile olan ilişkisi aşikar. HDP ve PKK hakkında belli dönemlerde detaylı çalışmalar yapıyorlar.

Vakfın yaptığı bazı yayınlar ve organizasyonlar:

-2014 Gezi ve Türkiye konferansı

-2014 Vahşi Kürdistan Klişeleri.

-2017 Trans Anma Günü.

-2014 PKK, terör örgütü listesinden çıkarılabilir açıklaması

Aynı Aris Nalcı, Asala mensubu olan ve Esenboğa havalimanında terör saldırısı sonucu 9 kişiyi öldüren Levon Ekmekçiyan anmasına destek veriyor.

Bu iki vakıf gibi Türkiye'de sadece belli kesimler üzerinde özel olarak çalışan onlarca vakıf var. Çağrımı tekrarlıyorum: Eğer bu konuda samimi iseniz, ABD'deki Türk vakıflarından önce Türkiye'de espiyonaj faaliyeti yürüten yabancı vakıflar hakkında birkaç cümle edin. Hadi?